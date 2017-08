Unterföhring (ots) -



Oliver Pocher, Désirée Nick, Patrick Lindner, Lilly Becker, "Maddin" Schneider, Hans Sarpei u.v.m.: In SAT.1 sind am 10. und 17. September 2017, jeweils um 20:15 Uhr, die "Promis am Löffel", bevor im Herbst 2017 die fünfte Staffel von "The Taste" startet! In den beiden Sonntagsausgaben der größten Koch-Show Deutschlands wollen pro Folge acht mehr oder weniger kochbegabte VIPs mit den Star-Köchen Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl den perfekten Genuss-Löffel kreieren. Doch welcher der Celebrities hat wirklich das kulinarische Zeug zum Cooking-Champion? Das Urteil von Gastjuror und Zwei-Sterne-Koch Christian Lohse beim ersten Anblick der prominenten "The Taste"-Novizen: "Apokalyptisch!"



Jeder Coach hat pro Folge zwei Promis im Team - nicht nur das Gaumenfeuer lodert, auch verbal geht einiges über den Küchentisch: In der ersten Ausgabe am Sonntag, 10. September, kommentiert Frank Rosin die Kochkünste seines Schützlings Oliver Pocher süffisant: "Was macht denn der hier? Alte Bratwurst ... weil mehr kann der auch gar nicht! Wenn überhaupt!" Der Comedian sieht den Vorteil bei der ersten Challenge "Kulinarische Kinderträume" aber klar auf seiner Seite: "Dadurch, dass man selbst Kinder hat, fallen einem die Gerichte fast zu: Chicken Nuggets, Pommes, Fischstäbchen, Burger. Und ansonsten alles mit Ketchup." Doch das Team Poletto hat ein Ass im Ärmel: Schlagersänger Patrick Lindner ist gelernter Koch - kann er sich mit seinem Profi-Handwerk am Herd durchsetzen und den "The Taste"-Pokal am Ende in die Höhe halten?



Das sind die Teams bei "The Taste - Promis am Löffel":



Cornelia Poletto: Entertainerin Désirée Nick und Schlagersänger Patrick Lindner (10. September) Model Lilly Becker und Ex-Fußballer Hans Sarpei (17. September)



Alexander Herrmann: Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss und Comedian "Maddin" Schneider (10. September) Schauspielerin Mimi Fiedler und Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink (17. September)



Frank Rosin: Schauspielerin Elena Uhlig und Comedian Oliver Pocher (10. September) Unternehmerin Claudia Effenberg und DJ Mousse T. (17. September)



Roland Trettl: Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Panagiota Petridou (10. September) Biathlon-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle und Moderator Matthias Killing (17. September)



Produziert wird "The Taste - Promis am Löffel" von Redseven Entertainment. Christine Henning moderiert Deutschlands größte Kochshow.



