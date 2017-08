FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch bis zum Mittag moderat gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1771 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter führten die Euro-Gewinne auf robuste Konjunkturdaten aus dem Währungsraum zurück. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit stieg zur Überraschung vieler Analysten von hohem Niveau aus weiter an. Besonders positiv überraschten die Indizes aus Deutschland. Bankvolkswirte werteten die Resultate als Hinweis auf ein anhaltend solides Wachstum des Euroraums.

Am Nachmittag präsentiert Markit die Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage auch für die USA. Zudem werden einige Daten vom Immobilienmarkt erwartet. Über Vermögenseffekte wird der Entwicklung am Häusermarkt große Bedeutung für den privaten Konsum beigemessen./bgf/jsl/stb

ISIN EU0009652759

AXC0121 2017-08-23/12:38