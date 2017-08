Eine nicht überraschende Wende zeichnet sich derzeit beim Wertpapier des Pharmakonzerns Merck KGaA ab, ein Doppelboden steht in Aussicht und könnte nun für eine astreine Trendwende sorgen - Diese muss jetzt nur noch endgültig bestätigt werden!

Wie so viele Aktien aus dem Dax markierte auch das Papier von Merck KGaA im April 2015 seinen vorläufigen Höhepunkt und drehte zur Unterseite ab. Bis Februar letzten Jahres rutschte der Wert bis auf ein Unterstützungsniveau um 70,68 Euro ab, etablierte in diesem Bereich anschließend einen größeren Doppelboden und drehte wieder zur Oberseite ab. Dabei ging es bis Mai dieses Jahres sogar auf ein Verlaufshoch von 115,20 Euro aufwärts, wodurch die Hochs aus 2014 leicht übertroffen werden konnten. Doch das hohe Kursniveau konnte jedoch nicht nachhaltig getragen werden, wodurch erneut eine Konsolidierung auf das Unterstützungsniveau von rund 90,00 Euro einsetzte. Nun zeichnet sich in diesem Bereich erneut ein sauberer Doppelboden ab, ...

