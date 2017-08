Smeil-Jurymitglied (http://www.boerse-social.com/smeil ) Werner Lanthaler brachte die Hamburger Evotec Zug um Zug auf einen profitablen - und für die Healthcare-Branche einzigartigen - Shared-Economy-Kurs. Die Aktie ist ein Darling. Im Interview spricht der CEO über Stop/Loss bei gescheiterter Forschung, seine starke Österreich-Tangente sowie über vife, aber oft zu volatil denkende Finanzblogger. Versandt auch via http://www.boerse-social.com/whatsapp . Christian Drastil: Lieber Werner, anlässlich des ersten Smeil-Award 2013 haben wir unser letztes grosses Interview gemacht, heute beim 5. Smeil Award 2017 ist das Update ja überfällig, Du warst bei allen fünf Austragungen in der Jury. Doch dazu später. In diesen fünf Jahren ist Deine...

Den vollständigen Artikel lesen ...