Nachdem die Aktie von Bayer infolge einer Umsatz- und Gewinnwarnung vor einigen Wochen ordentlich unter die Räder gekommen ist, scheint sich das Papier nun zu erholen. Und das, obwohl es zuletzt eigentlich - zumindest aus Bayer-Sicht - negative News gab. Die EU-Kommission will den Kauf des US-Wettbewerbers Monsanto nach einer vorläufigen Prüfung nun noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Die neue Deadline für die Entscheidung ist am 8. Januar 2018. Bayer muss sich also gedulden. So schnell, wie der Bayer-Vorstand den Kauf über die Bühne bringen wollte, geht es nun wohl nicht. An der Börse wird die Nachricht mit einem Kursaufschlag beantwortet. Einige Börsianer hoffen anscheinend, dass mögliche Auflagen so groß sind, dass Bayer doch noch Abstand von der Übernahme nimmt.

