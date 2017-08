Einzelhandelsriese Steinhoff treibt die Börsenpläne für seine Afrika-Tochter voran. Bis Ende September will der Konzern an die Börse gehen. Grund für die Börsenpläne ist der Einstieg von Steinhoff beim Rivalen Shoprite.

Der deutsch-südafrikanische Einzelhandelsriese Steinhoff macht mit den Börsenplänen für seine Afrika-Tochter ernst. Die Steinhoff Africa Retail (Star) solle bis Ende September ihr Debüt an der Börse in Johannesburg feiern, teilte die im Nebenwerteindex MDax gelistete Steinhoff am Mittwoch mit.

Star war zum 1. Juli von Steinhoff abgespalten worden, der Konzern will aber die Mehrheit daran behalten. Zu STAR gehören Möbel-, Kleidungs-, Schuh-, Haushaltswaren-Händler und Baumärkte in Südafrika und angrenzenden Ländern ebenso wie eine Autoreparatur-Kette. ...

