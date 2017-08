IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals nimmt Handel an OTCQX Markt in den USA auf

Treasury Metals nimmt Handel an OTCQX Markt in den USA auf

Toronto, Kanada - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) (OTCQX: TSRMF) (Treasury oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=XxDAi5JFA1Q) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute am OTCQX® Best Market unter dem Symbol TSRMF gehandelt werden. Treasury wird weiterhin an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol TML gehandelt.

Chris Stewart, President und Chief Executive Officer, sagte: Mit einem kanadischen Goldprojekt und einem Fokus auf der Erweiterung unserer Aktionärsbasis in den USA sind wir sehr zufrieden, dass wir jetzt direkten Zugang zu dieser transparenten und effizienten Börsennotierung und Handelsplattform besitzen, was uns einen verbesserten Zugang und Liquidität für die steigende Anzahl unserer US-amerikanischen Aktionäre bietet. Während wir unser aufregendes Goldprojekt Goliath zur Produktion avancieren, sind wir zuversichtlich, dass die OTCQX-Plattform unseren Kontakt zu und unser Profil bei privaten und institutionellen Investoren in den USA verbessern wird.

Treasury Metals wird ab heute am OTCQX unter dem Symbol TSRMF gehandelt. US-Investoren können die aktuelle finanzielle Offenlegung und Real-Time Level 2 Kursnotierungen des Unternehmens bei www.otcmarkets.com finden.

Für weitere Einzelheiten über das Unternehmen und das Goldprojekt Goliath besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens www.treasurymetals.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chris Stewart President and CEO Tel: 1.416.214.4654 cstewart@treasurymetals.com Greg Ferron Vice President, Corporate Development Tel: 1.416.214.4654 greg@treasurymetals.com

In Europa Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Projekten in Kanada, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Kürzel TML notiert. Das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Goliath im Nordwesten Ontarios wird eine von Kanadas nächsten produzierenden Goldminen sein. Da jetzt die erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldvererzung bis zur Oberfläche erstreckt, plant Treasury Metals die anfängliche Entwicklung eines Goldtagebaus, der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 2.500 Tonnen pro Tag beschicken wird. Nachfolgend ist in späteren Jahren ein Untertagebetrieb geplant. Treasury Metals ist zurzeit in der Genehmigungsphase für den Abbaubetrieb auf dem Goldprojekt Goliath.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung schließt bestimmte Aussagen ein, die als vorausschauende Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung außer den historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind vorausschauende Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen könnten sich wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen unterscheiden. Treasury Metals lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung jeglicher vorausschauender Aussagen ab, ob als Ergebnis einer neuen Information, zukünftiger Ereignisse oder andererseits, außer durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

