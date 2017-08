Liebe Leser,

der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden. Warum das so ist, liegt an einigen Faktoren, die ich im Rahmen anderer Artikel besprochen habe. In diesem Beitrag schaue ich mir die technische Ausgangslage in der Barrick Gold Aktie an, ohne den Goldpreis zu berücksichtigen. Es ist klar, dass es ohne einen nachhaltigen Anstieg im Goldpreis auch die Barrick Gold Aktie kaum zum Ausbruch schaffen wird, zumal sie gemäß einigen Multiplikatoren am höchsten von den großen ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...