Deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs

DAX gibt leicht nach

- von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Die deutsche Wirtschaft hat im August wieder einen Zahn zugelegt. Das ermittelte das Institut IHS Markit durch seine Umfrage unter rund 800 Firmen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, also Industrie und Dienstleiter zusammen genommen, stieg um einen Punkt auf 55,7 Zähler. Seit dem März 2013 zeigt das Barometer nun schon mit einem Stand von mehr als fünfzig Punkten Wachstum an.

In der Industrie lief es zuletzt besonders gut. Hier kletterte der Einkaufsmanagerindex um 1,3 auf 59,4 Punkte. Im Dienstleistungssektor ging es um 0,3 auf 53,4 Zähler aufwärts. Gute Vorgaben für den deutsche Aktienmarkt kamen auch aus den USA. Der Dow-Jones-Index schloss gestern bei 21.900 Punkten mit 0,9 Prozent im Plus.

Im Schlepptau der Wall Street stieg der japanische NIKKEI-225-Index heute 0,3 Prozent höher.

Der DAX zeigt sich im Moment bei 12.183 Punkten mit 0,4 Prozent im Minus. Gestern hatte das deutsche Börsenbarometer mit 1,4 Prozent im Plus geschlossen.

Der Fokus der Börsianer ist noch immer auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gerichtet.

Air-Berlin-Verkauf kommt voran

Der Gläubigerausschuss soll bereits heute bei seiner konstituierenden Sitzung die Aufspaltung der Fluggesellschaft genehmigen. "Völliger Quatsch" hingegen seien Gerüchte, dass bereits heute Niki an Lufthansa verkauft werden könnte, sagte ein Insider.

Wirtschaftsstaatssekretär Machnig (SPD) hält erste Resultate offenbar für möglich. "Es gibt Gespräche zwischen Lufthansa und zum Beispiel Niki. Ich schließe nicht aus, dass es da schon erste Ergebnisse geben könnte".

Volkswagen und der Dieselskandal

Der Verband der deutschen VW- und Audi-Händler verlangt eine große Hardware-Umrüstung für 5,3 Millionen ältere Diesel-Fahrzeuge in Deutschland. "Das Grundvertrauen der Kunden lässt sich nur durch eine technische Nachrüstung zurückgewinnen", sagte Weddigen von Knapp, Chef des VW-Händlerverbandes, dem "Handelsblatt".

Gute Geschäfte bei Salesforce - Chefwechsel bei Chevron

Salesforce hat im vergangenen Quartal ein Umsatzplus von 25,8 Prozent verbucht und die Markterwartungen übertroffen. Der Erlös des SAP-Rivalen betrug dank einer starken Nachfrage nach Marketingsoftware und eines guten Cloud-Geschäftes 2,56 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 2,04 Milliarden Dollar.

Bei Chevron steht einem Insider zufolge überraschend ein Wechsel an der Firmenspitze an. Konzernchef John Watson werde bis Ende September von seinem Posten zurücktreten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Agentur Reuters. Nachfolger wird demnach voraussichtlich der stellvertretende Verwaltungsratschef Mike Wirth.

Platow-Brief heizt Spekulationen um K+S an

Kräftig Aufwärts geht es heute mit dem Aktienkurs von K+S. Die Papiere gewannen bereits 3,5 Prozent an Wert und werden aktuell mit 20,56 Euro gehandelt. Dem Platow-Brief zufolge soll der Hedgefonds Elliot ein Auge auf den Salz- und Düngemittelkonzern geworfen haben.

Börse Stuttgart TV

Am vergangenen Mittwoch wurden die sogenannten Fed-Protokolle veröffentlicht. Wie diesen zu entnehmen war, herrscht innerhalb des Offenmarktausschusses ein gewisser Dissens - vor allem in Bezug auf die weitere geldpolitische Ausrichtung. Am Donnerstag wurden dann die EZB-Protokolle veröffentlicht. Hier scheint die Geschlossenheit deutlich größer zu sein. Norbert Paul erläuterte die Hintergründe bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14381

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index zeigte am frühen Nachmittag an, dass die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger in dieser Phase mit Knock-out-Calls und Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse des DAX setzten.

Trends im Handel

An der Euwax waren heute verstärkt Knock-out-Puts auf den Euro gesucht. Unterdessen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1795 US-Dollar.

Außerdem setzen Anleger mit Knock-out-Calls auf steigende Kurse des EuroSTOXX-50-Index.

Knock-out-Calls auf ThyssenKrupp wurden ebenfalls rege gehandelt. Allerdings war hier kein klarer Anlegertrend erkennbar.

Dies gilt heute auch für Call-Optionsscheine auf Alibaba.

Calls auf Tencent waren nach Wertgewinnen eher auf der Verkaufsseite zu finden.

Zudem setzen Investoren mit Call-Optionsscheinen, die bis zum September 2018 laufen, auf steigende Kurse der K+S-Aktien. Offenbar glauben sie daran, dass an den oben beschriebenen Spekulationen des Platow-Briefes etwas dran sein könnte.

