In spätestens zwei Jahren will die ING-Diba zehn Millionen Kunden haben. Die Bank gilt als hochprofitabel: Weil sie keine eigenen Filialen unterhält, sind ihre Kosten deutlich niedriger als die der Konkurrenz.

Deutschlands größte Direktbank ING-DiBa will in den nächsten zwei Jahren rund 1,5 Millionen neue Kunden gewinnen. "Wir müssen wachsen", sagte der neue Vorstandschef Nick Jue am Dienstagabend in Frankfurt. In spätestens zwei Jahren wolle die Tochter der niederländischen Großbank ING auf zehn Millionen Kunden kommen, um den niedrigen Zinsen weiter trotzen zu können.

"Das Wachstum muss immer so groß sein, dass wir keine Mitarbeiter entlassen müssen", sagte Jue, der vor zwei Monaten Roland Boekhout als Chef der Deutschland-Tochter ...

