Der US-Softwarehersteller Salesforce hat seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. Salesforce verweist vor allem auf weiter gut laufende Cloud-Geschäfte als Wachstumstreiber. Im zweiten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen den Umsatz um 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar gesteigert. Das Gewinn je Aktie lag bei 33 Cent. Experten hatten bei beiden Kennzahlen mit etwas weniger gerechnet. Mehr zur Reaktion der Aktie erfahren Sie hier... Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.