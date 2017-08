Nasdaq-100 - Verschnaufpause nach Kursrally

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

die Bullen im Nasdaq-100® Index machten nach den Stabilisierungskerzen am Montag gestern Nägel mit Köpfen. Das bärische Szenario ist damit erst einmal vom Tisch. Nach dem starken Kaufimpuls sollte man heute aber zunächst eine Konsolidierung einplanen. Diese deutet sich bereits in der Vorbörse an.

Mögliche Rücklaufziele lassen sich im Chart bei 5.848 und 5.831 Punkten ansetzen. Von dort aus könnte der Nasdaq-100® Index seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die nächsten Trendziele liegen bei 5.888 und 5.935 Punkten, also im Bereich der kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Formal wäre die Konsolidierung allerdings erst beendet, wenn das Hoch bei 5.945 Punkten überschritten wird. Dann werden auch neue Allzeithochs wieder ein Thema.

Auf der Unterseite kann man erst unter 5.764 Punkten von einer bärischen Wellenüberschneidung sprechen. Stopps müssten folglich relativ weit entfernt platziert werden. Denn fällt der Index unter dieses Zwischentief, könnte eine Abwärtstrendbeschleunigung einsetzen.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.08.2017 - 22.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 22.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

