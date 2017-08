Hamburg - TAG Immobilien platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von 262 Mio. EUR - AnleihenewsDie TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis September 2022 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 262 Mio platziert, die in 2.620 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000 eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

