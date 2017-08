Das Analysehaus SRC Research hat sein Kursziel für die Aktie der Porr in Reaktion auf die gemeldeten Halbjahreszahlen des Baukonzerns von 40,0 auf 36,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "buy" wurde aber angesichts des Kursniveaus bestätigt. An der Börse wurden die Zahlen sehr schlecht aufgenommen, am Mittwoch knapp vor Handelsschluss notierten Porr mit einem Minus von 15,14 Prozent bei 24,92 Euro.

Der Baukonzern Porr hat wie berichtet einen deutlichen Gewinneinbruch gemeldet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 18 Prozent auf rund 55,4 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern (EBT) brach um 88 Prozent auf rund 2,5 Mio. Euro ein, wie aus den vorläufigen ungeprüften Berechnungen des Konzerns hervorgeht.

Der SRC-Analyst Stefan Scharff prognostiziert nun für das laufende Geschäftsjahr 2017 der Porr einen Gewinn von 2,44 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 2,68 (2018) und 3,16 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,10 (2017), 1,30 (2018) und 1,50 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/rai

AFA0051 2017-08-23/17:30

ISIN: AT0000609607