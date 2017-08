Kulmbach - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Stahltitel sei in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Obwohl der indische Rivale Tata zuletzt Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem britischen Pensionsfonds erzielt habe, sei ein Scheitern der Stahlfusion nach wie vor möglich. Dazu komme nun die Attacke eines französischen Leerverkäufers. Am 18. August sei Capital Fund Management eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,49 Prozent der Marktkapitalisierung eingegangen.

