Stand: Rostock, den 11.08.2017 / 13.30 UhrAchtung Mergeralarm! Achtung Merger Euphorie?So oder so ähnlich schallte es durch wahrscheinlich etliche Börsenforen, als OncoGenex Pharmaceuticals Inc. und Achieve Life Sciences Inc. (ISIN:US0044681049) am 1. August ihren Zusammenschluss verkündeten. Für Aufregung sorgte die schon Minuten vorher eingerichtete Umleitung von der offiziellen OncoGenex Internetseite auf die Netpresens von Achieve Life Science Inc.. Die dann folgende Meldung sorgte für Klarheit bei den Anlegern. Es wurde schon seit einiger Zeit spekuliert und prophezeit, dass OncoGenex ein guter Aspirant für eine mögliche Übernahme sei. Mit Meldungen vom 5. Januar 2017, 8 März 2017 auf der "SRNT" (Annual Society for Research in Nicotine and Tobacco Conference) und vom 13. Juni 2017, wurde akribisch auf das Closing des Mergers hingearbeitet. (http://achievelifesciences.com/news/)Nach Merger Meldungen, wie z....

Den vollständigen Artikel lesen ...