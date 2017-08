Es war eine große Krise für Samsung: Vor einem Jahr gerieten Note-7-Smartphones in Brand und hinterließen Brandflecken auf dem Image. Nun wagt der Konzern mit dem Note 8 einen Neuanfang - und setzt auf Sicherheit.

Ein Bildschirm ohne Rand, eine Kamera mit optischem Zoom, dazu eine Entsperrfunktion mit Irisscanner: Bei der Vorstellung des Note 8 wartet Samsung mit einigen branchentypischen Superlativen auf. Doch an einer Stelle wird deutlich, dass es sich nicht um irgendein Smartphone handelt: Der Akku des Gerätes habe die "strenge Acht-Punkte-Batterie-Sicherheitskontrolle bestanden", erklärt der Konzern.

Nun gilt eine sichere Stromzufuhr allgemein nicht als Feature, sondern als Selbstverständlichkeit. Doch Samsung und das Note 8 stehen unter besonderer Beobachtung: Der Konzern stellte das Vorgängermodell Note 7 im vergangenen Jahr wegen Brandgefahr ein. Die Schlagzeilen gingen um die Welt: Selten hat ein Konzern - Marktführer noch dazu - ein wichtiges Produkt vollständig zurückgezogen.

"Samsung war noch nie in so einer Krise", sagte Spitzenmanager DJ Koh, der bei Samsung Electronics für die mobilen Geräte zuständig ist, jetzt in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Drum gilt die Devise: Safety first. Für die Nutzer, für ein wichtiges Produkt und für den Ruf des gesamten Konzerns.

Auch ohne den Sicherheitscheck hat das Gerät einiges aufzuweisen. Wie beim Galaxy S8 hat Samsung beim Note 8 den Rahmen fast verschwinden lassen, so dass mehr Platz für den Bildschirm ist - "Infinity Display" nennt das der Hersteller. Trotz des großen Formats von 6,3 Zoll lässt sich das Phablet - wie die Riesen-Smartphones in der Branche genannt werden - noch bequem mit einer Hand halten. Die große Fläche ist beispielsweise bei Videos und Fotos von Vorteil. Zudem hat das Unternehmen eine neue Funktion entwickelt, mit der sich zwei Apps nebeneinander starten lassen: Whatsapp und Youtube, Navigation ...

