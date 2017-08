Gold hatte diesen Sommer einen kleinen Lauf - von 1205 auf 1300 US-Dollar - mehr ging seit der US-Wahlnacht nicht. Wie sind aber die Aussichten jetzt, da andere Krisengewinnler in den Fokus rücken und die FED womöglich die Zinsen nicht erhöht? Fragen an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Was wenn der Dollar weiter fällt? Was wenn Donald Trump seine Stimulus-Maßnahmen einfach nicht umsetzt? Was wenn die FED die Zinsen sogar senken muss? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard über Lage und Aussichten von Gold.