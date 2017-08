WOLFSBURG/CERNOBBIO (dpa-AFX) - Volkswagen geht bei sportlichen Geländewagen in die Offensive. Europas größter Autobauer stellte am Mittwochabend am Comer See in Italien den Golf-SUV T-Roc vor. Neue SUV seien ein wichtiger Bestandteil der "Modelloffensive" insgesamt von VW , sagte VW-Markenchef Herbert Diess. Der Anteil der SUV am Gesamtmarkt werde Prognosen zufolge in den kommenden Jahren weiter stark steigen.

Der T-Roc basiert nach Angaben des Unternehmens auf der Konzernplattform MQB und orientiert sich bei den Abmessungen am Golf. Er soll im November auf den Markt kommen.

Die SUV-Offensive ist Teil der Ende 2016 vorgestellten neuen Konzernstrategie, die auch Reaktion auf den Diesel-Abgasskandal ist. VW will mittel- und langfristig die Elektromobilität sowie Mobilitätsdienstleistungen rund ums Auto massiv ausbauen. Mit dem Ausbau des SUV-Angebots will VW die Ertragskraft steigern./hoe/DP/he

