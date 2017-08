FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat ihr Interesse am Erwerb von Teilen der insolventen Air Berlin konkretisiert, allerdings keinerlei Details darüber genannt. Deutschlands größte Fluggesellschaft hat eigenen Angaben zufolge am Mittwoch ein Gesamtkonzept vorgelegt. In dem sogenannten "Termsheet wurde das Interesse an einer Übernahme von Teilen der Air Berlin Gruppe bekräftigt", so die Airline. Über die Details sei mit dem Insolvenzverwalter Stillschweigen vereinbart worden.

Der Gläubigerausschuss von Air Berlin hatte sich am Mittwoch erstmals getroffen und die weitere Betriebsfortführung sowie die Weiterführung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beschlossen. "Unser Ziel ist und bleibt, zügig zu tragfähigen Abschlüssen zu kommen und so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten", erklärte der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft hatte vergangene Woche Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem der Großaktionär Etihad den Geldhahn zugedreht hatte. Seit dem Wochenende zuvor verhandelte Air Berlin bereits mit der Lufthansa, der Bundesregierung und weiteren Beteiligten über die Veräußerung von Betriebsteilen. Mit am Tisch saß auch der Touristikkonzern Tui, der seinerseits Flugzeuge an die Air-Berlin-Tochter Niki vermietet hat.

Die Bundesregierung unterstützt Air Berlin mit einem Übergangskredit von 150 Millionen Euro. Das Geld soll für gut drei Monate reichen, um den Flugbetrieb sicherzustellen.

Interesse an einer Übernahme von Air Berlin bzw. Teilen hat neben der Deutschen Lufthansa der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl, der die Airline eigenen Angaben zufolge als Ganzes übernehmen will. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann hatte jüngst gesagt, dass mit mehr als zehn Interessenten gesprochen worden sei, darunter mit mehreren Fluglinien.

August 23, 2017

