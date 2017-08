Düsseldorf (ots) - Der Discountableger von Lufthansa, Eurowings, hat heute Stellenanzeigen auf seiner Homepage geschaltet, um hunderte Piloten und Flugbegleiter einzustellen. Dies berichtet die "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe). Insider bei Eurowings berichten, dass damit die Einstellung von Mitarbeitern der insolventen Air Berlin eingeleitet werden soll. In den Online-Stellenanzeigen wird ausdrücklich erklärt, bisherige Berufserfahrung würde bei der Einstufung berücksichtigt. In der ersten Phase sollen laut Insidern zunächst circa 200 Piloten sowie rund 400 Flugbegleiter eingestellt werden. Es werden unbefristete Verträge Vollzeit an allen deutschen Standorten von Eurowings angeboten. Jeder Flugzeugführer mit gültiger Lizenz für den Flugzeugtyp Airbus A320 kann sich laut den Anzeigen bewerben. Dies sind Jets, die sowohl Air Berlin wie Eurowings fliegen.



