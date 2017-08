EnvisionTEC hat heute bekanntgegeben, dass Realize, Inc., eines der größten und erfahrensten Servicebüros des Landes für die schnelle Erstellung von Prototypen und Produktion in geringen Mengen, die 3SP-Technologie des Unternehmens für 3D-Drucke übernommen hat.

EnvisionTEC launched its 3SP technology in 2013 and it continues to gain popularity in the manufacturing market because it is faster and more affordable than traditional SLA systems for 3D printing in large build areas. Here, the Vector 3SP is shown with parts printed in EnvisionTEC's popular ABS Flex Gray material. A new castable material under development with Somos is slated to be available by year's end. (Graphic: Business Wire)