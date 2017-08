Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Eigentlich will Thyssen-Krupp seine Stahlsparte mit Tata Steel fusionieren. Doch Politik und Gewerkschaften forcieren als Alternative eine Deutsche Stahl AG - mit der Georgsmarienhütte von Jürgen Großmann. Doch der Unternehmer dementiert bislang. (Handelsblatt S. 1)

THYSSENKRUPP - Nach einer Durststrecke kommt die Kriegsschiffsparte von Thyssen-Krupp wieder voran. Doch die älteren Deals der Tochter Thyssenkrupp Marine Systems bergen auch zahlreiche Compliance-Risiken. (Börsen-Zeitung S. 11)

AIR BERLIN - Um Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin entwickelt sich ein Bieterrennen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will neben Lufthansa und Easyjet auch die Ferienfluggesellschaft Condor einen Teil der Air-Berlin-Flotte übernehmen. Ryanair sowie der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl haben ihr Interesse, Air Berlin komplett zu übernehmen, bereits öffentlich gemacht. (SZ S. 1/Welt S. 9)

DEUTSCHE BAHN - Die Sperrung der Rheintalbahn, die bis zum 7. Oktober dauern soll, trifft die Güterbahnen hart. Sie beziffern ihre Umsatzausfälle auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Einige Unternehmen seien sogar in ihrer Existenz bedroht. Der Verband Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) schätzt, dass die Güterbahnen seit Beginn der Sperrung am 12. August in der Woche zwölf Millionen Euro Umsatz verlieren - mit steigender Tendenz. "Im September, wenn die Ferien zu Ende gehen, werden die Umsatzeinbußen auf 15 bis 20 Millionen Euro pro Woche ansteigen", sagte NEE-Geschäftsführer Peter Westenberger. (FAZ S. 15/SZ S. 2)

SAMSUNG - Der Elektronikhersteller Samsung arbeitet an Smartphones mit faltbaren Bildschirmen. "Wir müssen noch einige Probleme überwinden", sagte Spitzenmanager DJ Koh. So sei es nötig, Komponenten wie den Akku und die Benutzeroberfläche anzupassen. Zudem müsse die Oberfläche aus technischen Gründen aus Plastik sein, das aber schnell zerkratze. In den nächsten ein bis zwei Jahren werde sich aber viel tun. Die Krise um das Smartphone Note 7 hat Samsung nach Einschätzung des Spitzenmanagers gestärkt. (Handelsblatt S. 14)

FIAT CHRYSLER - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) erwägt offenbar, die Oberklasse-Marken Maserati und Alfa Romeo sowie das Komponenten-Geschäft abzuspalten und zu verkaufen. Das berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf informierte Personen. Mit diesem Schritt würde Fiat Chrysler sich stärker auf den Massenmarkt konzentrieren und wäre damit wohl auch ein attraktiverer Kandidat für einen Zusammenschluss mit einem Wettbewerber. Eine finale Entscheidung über die möglichen Abspaltungen könne auch erst Anfang 2018 erfolgen, hieß es. (Börsen-Zeitung S. 9)

TELEFONICA - Der größte deutsche Mobilfunker Telefónica baut nach massiven Problemen im Service die Sparte wieder aus. Auch hohe Investitionen ins Netz sind erforderlich. 1,1 Milliarden Euro hat Telefónica 2016 in die Infrastruktur investiert, sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Wegen des anstehenden Ausbaus der nächsten Mobilfunkgeneration 5G werden diese Ausgaben weiter steigen müssen. Dafür braucht Telefónica Geld. (Handelsblatt S. 22)

GENERALI - Der italienische Versicherer Generali ringt um seinen künftigen Auftritt im wichtigen deutschen Markt. Die Marke Aachen Münchener steht auf dem Prüfstand. Der verschachtelte Konzern will seine Struktur bereinigen. Offen ist, unter welcher Flagge er dann segeln wird. (SZ S. 24)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 00:17 ET (04:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.