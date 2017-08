Liebe Leser,

rein aus der markttechnischen Perspektive betrachtet stellt sich die Kurslage in der Tesla-Aktie eindeutig dar. Wir befinden uns in einer Korrekturphase, die bei Kursen oberhalb von 370 US-Dollar je Aktie erstmals infrage gestellt werden könnte. Bei Kursen oberhalb von 390 US-Dollar je Aktie könnte man von der Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgehen. Der Einbruch, der vom letzten Allzeithoch ausging, wurde maßgeblich durch Erwartungen an einen immer größer werdenden Konkurrenzdruck ... (David Iusow-Klassen)

