Der amerikanische Elektronikkonzern, Gentex Corporation (ISIN: US3719011096, NASDAQ: GNTX), will eine Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar je Anteilsschein ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,40 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,45 US-Dollar (Stand: 23. August 2017) beträgt die Dividendenrendite 2,29 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 18. Oktober 2017 (Record date: 6. Oktober 2017). Gentex ist 1974 in Zeeland, Michigan, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...