Alfred Vollmer: Herr Schiefer, wie laufen die Geschäfte? Peter Schiefer: Die Automotive-Geschäfte laufen sehr gut. 2016 war ein wirklich gutes Jahr - vor allem in China und Asien, aber auch in Europa und Nordamerika. Und 2017 sieht bisher ebenfalls rundum gut aus. Infineon steht für Qualität, Kontinuität und Innovation. Wir wollen mitgestalten. Unser Weg: vom bloßen Produktdenken hin zum übergreifenden Systemverständnis. Wir wollen die Systeme, Anwendungen und Erfolgsfaktoren der weiterhin sehr dynamischen Autobranche immer noch besser verstehen. So können wir unseren Kunden - System- und Autoherstellern - neue Lösungen aufzeigen oder gemeinsam mit ihnen entwickeln. Global ausgerichtet und in enger Partnerschaft, machen wir so das elektrische, autonome und datensichere Fahrzeug zum Erfolg. Wie positioniert sich Infineon? Peter Schiefer: Wir sehen Infineon als Breitenanbieter für die Halbleiter der Automobilindustrie. Daher setzen wir uns mit den vier Megatrends der Branche auseinander - das sind Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren, die Elektrifizierung, die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander beziehungsweise mit der Infrastruktur sowie , also Datensicherheit. Bei der Elektrifizierung widmen wir uns nicht nur den reinen E-Fahrzeugen und den ...

