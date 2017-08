Der amerikanische Energiekonzern Cabot Oil & Gas Corporation (ISIN: US1270971039, NYSE: COG) zahlt am Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Record date war der 10. August 2017. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 25,04 US-Dollar (Stand: 24. August 2017) 0,80 ...

