Die Aktien der Commerzbank kommen nicht so recht vom Fleck. Es scheint sich ein Kampf unter den Marktteilnehmer entbrannt zu haben, welche Richtung nun mehrheitlich verfolgt werden soll. Diese Auseinandersetzung kostet Kraft und Nerven. Die ersten Anleger verkaufen bereits ihre Wertpapiere, was zu einem Kursrückgang geführt hat. Mit dem Wiedereintritt in einen Trendkanal scheint der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...