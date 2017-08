Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Jena (pta015/24.08.2017/09:20) - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Dieser steht auf der Internetseite der DEWB zum Download bereit: http://www.dewb.de/de/investor-relations?task=view&id=50



