Corporate News

Your Family Entertainment AG, München

Starke Steigerung der Umsatzerlöse, des EBITDA und des EBIT im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017

München, 24. August 2017

Die Your Family Entertainment AG, München (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) konnte in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres eine deutliche Steigerung der Umsatzerlöse verbuchen. Mit TEUR 3.363 per 30.06.2017 lagen diese rund 94 % (TEUR 1.627) über dem Umsatz des Vergleichszeitraumes des Vorjahres (TEUR 1.736).

Der Vorstand weist jedoch darauf hin, dass der Geschäftsverlauf im Bereich "License Sales" aufgrund seiner Geschäftsstruktur, mit Projektgeschäften und/oder sogenannten "Paket"-Deals, durch starke unterjährige Schwankungen gekennzeichnet ist. Des Weiteren kommt es aufgrund der Regeln der Rechnungslegung zu Verschiebungen von Umsätzen, da Umsätze erst mit Beginn der Lizenzlaufzeit realisiert werden. Durch diesen Effekt kann es zu Umsatzverschiebungen in spätere Perioden kommen

Ergänzend wurde der auf der Aufwandsseite im 4. Quartal 2015 eingeschlagene Kurs konsequent weiterverfolgt, so dass per 30.06.2017 das EBITDA um TEUR 1.597 auf TEUR 1.780 und das EBIT um TEUR 560 auf TEUR 754 gesteigert wurden.

Das Halbjahresergebnis (Ergebnis nach Steuern) per 30.06.2017 beträgt TEUR 619 (30.06.2016: TEUR 50).

Der Fokus der Gesellschaft wird weiterhin vermehrt auf dem Ausbau der internationalen sowie der nationalen Senderaktivitäten liegen. Sowohl im Free-TV-Bereich mit "RiC", als auch im Pay-TV-Bereich mit "Fix&Foxi" wird ein weiteres Erschließen der Märkte angestrebt.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2017 steht online unter www.yf-e.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über die Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV).

Kontakt:

Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv www.yf-e.com www.yfe.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

ISIN DE000A161N14

