Nach der gescheiterten 1. Anleihegläubigerabstimmung der SANHA GmbH & Co. KG lädt der Sanitärspezialist am 15. September 2017 zu einer zweiten AGV nach Essen. Derweil wird One Square Advisory Services auch für das kommende Gläubigertreffen einen Gegenantrag stellen. Ende Juli startete SANHA eine erste Gläubigerabstimmung ohne Versammlung u.a. zur Verlängerung der eigentlich am 4. Juni 2018 auslaufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...