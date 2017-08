DAX - Bullische Flagge suggeriert Aufwärtspotential

Henry Philippson,

der DAX® brachte in den vergangenen 24 Stunden die gestern Vormittag hier an dieser Stelle "avisierte technische Korrektur mit Ziel im Bereich 12.160/90 Punkte." Das Tief der Bewegung lag bei 12.156 Punkten. Ausgehend von dieser Marke kann sich der Index wieder stabilisieren.

Die jüngste Abwärtswelle verlief in einer Art bullischen Flaggenformation. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Anstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst. Dementsprechend ist hier in den kommenden Handelsstunden wieder mit anziehenden Kursen in den Bereich 12.280/99 Punkten zu rechnen. Erst ein Rutsch unter 12.150 Punkte ändert etwas an dieser kurzfristig bullischen Einschätzung.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.08.2017 - 24.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 24.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

