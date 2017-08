TUI - jetzt 5,40 % p.a. sichern!

Die globale Tourismusbranche schlägt sich in einem schwierigen Umfeld tapfer. Die Welt-Tourismus-Organisation UNWTO geht von einem Wachstum von drei bis vier Prozent aus, was einen neuen Rekord bedeuten würde. Davon profitiert besonders TUI, die sich gerade neu aufstellen. Allerdings gab es zuletzt auch einen Dämpfer.



Die Lust der Europäer auf Urlaub kommt vor allem dem weltweit größtem Reiseunternehmen TUI zugute. Zudem läuft der für den Konzern so wichtige Markt in Großbritannien sehr ansprechend. So konnte TUI im abgelaufenen Quartal insgesamt bei Umsatz (+13 Prozent) und bereinigtem operativen Gewinn (+38 Prozent) kräftig zulegen. Besonders gut liefen die Bereiche Kreuzfahrten, Hotels und Clubs sowie Robinson. Daher sieht TUI-Chef Fritz Joussen optimistisch in die Zukunft - auch wegen einer erfolgreichen Sommersaison, in der die Buchungen deutlich zugelegt haben. Einen Wehrmutstropfen gab es allerdings auch: Unterm Strich musste TUI aufgrund von verlustreichen Sonderverkäufen einen hohen Gewinneinbruch in Höhe von 45 Prozent hinnehmen. Joussen will den Konzern weiter umbauen. Allerdings ist der Umbau mit Risiken verbunden wie das jüngste Ergebnis deutlich zeigt.





Protect-Aktienanleihe auf TUI - Zinssatz 5,40 % p.a. - WKN TD3DXS



Eine Protect-Aktienanleihe ist ein mit einer festen Laufzeit ausgestattetes Wertpapier. Die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe am 30.11.18 hängt vom Kurs der TUI-Aktie ab. Die Protect-Aktienanleihe wird unabhängig vom Kursverlauf der TUI-Aktie mit einem Zinssatz von 5,40 % p.a. (pro Jahr) bezogen auf 1.000,00 EUR Nennbetrag verzinst. Die Zinsen werden am 30.11.18 gezahlt. Für die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe am 30.11.18 gibt es zwei Möglichkeiten. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 1.000,00 EUR Nennbetrag. 1.000 Euro zurückgezahlt: Notiert die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag am 23.11.2018 immer über der Barriere, erhält der Anleger den Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro zurück. Wird die Barriere nur einmal bis dahin erreicht oder unterschritten und notiert die TUI-Aktie am Bewertungstag auf oder über dem Basispreis, werden ebenfalls 1.000 Euro zurückgezahlt. TUI-Aktien geliefert: Sollte die Barriere nur einmal verletzt worden sein und notiert die TUI-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises, werden TUI-Aktien gemäß dem Bezugsverhältnis geliefert. Zinssatz von 5,40 % p.a.: Unabhängig vom Kursverlauf der TUI-Aktie wird die Protect-Aktienanleihe mit einem Zinssatz von 5,40 % p.a. (pro Jahr) bezogen auf 1.000,00 EUR Nennbetrag verzinst.





