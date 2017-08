Solothurn (ots) - Die Scintilla AG ist in Feierlaune: Nachdem die

Bosch-Tochter im Juni ihren 100. Geburtstag begangen hat, feiert sie

am kommenden 9. September 2017 ihre 70 Jahre erfolgreiche Präsenz in

St. Niklaus. Mit Recht: Nicht zuletzt dem Walliser Werk und seinen

Produktionszahlen in Milliardenhöhe verdankt die Scintilla ihre

Weltmarktführerschaft im Bereich ausgewählten Werkzeug-Zubehörs. Ein

Tag der offenen Tür soll den Angehörigen der Mitarbeitenden und der

Bevölkerung einen Einblick in diese Erfolgsgeschichte geben.



Vor 100 Jahren wurde in Zuchwil/Solothurn die Scintilla AG

gegründet. Von der Entwicklung und Produktion des Magnetos über

Stichsägen bis zum qualitativ erstklassigen Zubehör hat sich das

heute zur Bosch-Gruppe gehörende Unternehmen zu einem

Innovationsführer entwickelt. Die 100-jährige Geschichte der

Scintilla AG ist aber eng verknüpft mit der Weltgeschichte des 20.

Jahrhunderts. Es ist die Geschichte eines Unternehmens, das sich mit

Pioniergeist, Wille und grosser Innovationskraft international gegen

eine übermächtige Konkurrenz behauptet hat und sich auch immer wieder

neu erfinden musste.



Verlagerung ins Alpental löst gleich mehrere Probleme



1947 mietete die Scintilla in St. Niklaus das nicht mehr benutzte

Grand Hotel und richtete es als eine Fabrik ein. Dies zu einem

Zeitpunkt, zu dem das Walliser Bergdorf mit den touristischen

Veränderungen der Region kämpfte und gewissermassen zum Parkplatz des

verkehrsfreien Zermatt zu verkommen drohte. Der Niedergang des

Fremdenverkehrs bedeutete für das Dorf den Verlust einer

Erwerbsmöglichkeit, welche die Berglandwirtschaft ergänzte. Die

Scintilla löste mit der Verlagerung ihrer Produktionsstätte in ein

Alpental, die damals ein absolutes Novum für die Schweiz bedeutete,

gleich zwei Probleme: ein eigenes (sie erhielt treue Arbeitskräfte

und eine günstige Miete) und ein fremdes (die Erwerbsmöglichkeiten

wirkten in St. Niklaus einer starken Abwanderung entgegen). 1954

bewilligte der Verwaltungsrat einen Fabrikneubau, der es erlaubte,

auch in St. Niklaus eine moderne Fertigung einzurichten.



Am Tag seines 70. Geburtstags nimmt das Werk in St. Niklaus immer

noch eine besondere Stellung im Bosch-Konzern ein, indem es täglich

eine Million Sägeblätter produziert; das sind in seiner Geschichte

insgesamt über sechs Milliarden Schneidwerkzeuge. Nach wie vor hat

die Scintilla dank des Werks in St. Niklaus die Weltmarktführerschaft

in den Bereichen Säbelsägeblätter, Stichsägeblätter und oszillierende

Werkzeuge inne. Das Unternehmen ist aber nicht nur Markt-, sondern

auch Technologie- und Innovationsführer.



Schweizer Qualitäten als Erfolgsfaktoren



Innovative Technik und Qualität haben Bosch zu diesem führenden

Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehör für Handwerk, Industrie,

Haus und Garten gemacht. In der Bosch-Gruppe ist die Scintilla, nach

einer bedeutenden Phase der Produktion von Elektrowerkzeugen, für die

Entwicklung, Fertigung, Vertriebskoordination und das Marketing des

Zubehörs für Elektrowerkzeuge in der ganzen Welt verantwortlich. Sie

überzeugt mit ihrer langjährigen Erfahrung und dem stetigen Streben

nach Qualität und herausragenden Innovationen. In Solothurn sind 280

Mitarbeitende für die Scintilla tätig, in St. Niklaus stellen 660

Mitarbeitende die Entwicklung und Fertigung der qualitativ

hochstehenden Produkte sicher.



Tag der offenen Tür am 9. September 2017 von 10 bis 16 Uhr



Am 9. September 2017 feiert die Scintilla AG das 70-jährige

Standortjubiläum in St. Niklaus mit einem Tag der offenen Tür für die

Bevölkerung. Die Besucher können Einblicke in die Fertigung gewinnen,

an Produktdemonstrationen teilnehmen und die Produkte selber testen.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl im Festzelt sowie

für die Unterhaltung der Kinder gesorgt.



