BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken wird in Kürze auch Finanztechnologie-Unternehmen ("Fintechs") in seine Reihen aufnehmen. Das kündigte Hauptgeschäftsführungsmitglied Andreas Krautscheid in Berlin an. "Das wird eine zweistellige Zahl sein", sagte Krautscheid zu Journalisten. "Wir sind sehr happy über diesen Prozess." Es handele sich für die Banken "um eine Kulturänderung und eine Arbeitsänderung, die unglaublich spannend ist".

Intensive Gespräche liefen, und eine entsprechende Verlautbarung werde es dann "nach der Sommerpause" geben. Das Verhältnis zu den Fintechs sei inzwischen unkompliziert. "Wir kämpfen demnächst nicht gegen Sparkassen und andere bei Privatkunden, sondern wir haben es mit den Googles und Facebooks dieser Welt zu tun", hob Krautscheid hervor.

Die Finanzhäuser hatten bei ihrem Bankentag hatten vor einem halben Jahr die Öffnung der Satzung des Verbandes beschlossen, um eine Aufnahme der Wettbewerber zu ermöglichen, obwohl diese keine klassischen Banken sind.

August 24, 2017 06:15 ET (10:15 GMT)

