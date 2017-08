Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



* Patentschutz für die neue Generation IQP-2 jetzt auch für Russland erteilt



Der iQ Power Licensing AG (ISIN: CH0268536338; WKN/Security Nummer: A14M1C; Symbol: IQL), Entwickler und Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und technologisch innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, wurde dieser Tage von der staatlichen Patentbehörde der Volksrepublik China Patentschutz für die neue Generation IQP-2 der passiven Elektrolyt-Durchmischung von iQ Power Licensing erteilt. Der Antrag hierfür war vor über vier Jahren eingereicht worden. Patentschutz hatte bereits für die Vorgängerversion IQP-1 bestanden.



Der jetzt erteilte Patentschutz bedeutet eine wesentliche Absicherung in einem der wichtigsten Märkte der Welt. Aufgrund der Erteilung in China kann nun auch die Erteilung in Hong Kong erfolgen, nachdem ein Patentschutz in der Volksrepublik die Voraussetzung hierfür ist.



Gleichfalls Patentschutz für die neue Generation IQP-2 der iQ Power-Technik erteilten kürzlich auch die russischen Behörden.



Die iQ Power Licensing AG hat für ihre Technologie der passiven Elektrolytdurchmischung für Starterbatterien bereits in allen wichtigen Weltmärkten Patentschutz für ihre frühere Generation IQP-1 erhalten. In einer Patentoffensive hatte das Unternehmen darüber hinaus vor gut zwei Jahren seine neue Generation IQP-2 in über 50 wichtigen Ländern weltweit angemeldet, die insgesamt rund 95 Prozent des Weltmarktes für Automobile abdecken. Davon hatten in diesem Frühjahr bereits 18 europäische Länder Patentschutz für die neue Generation IQP-2 erteilt.



Seitens der jeweiligen Länderbehörden wurde bisher keine einzige Patentanmeldung des Unternehmens abgelehnt. Dies bedeutet eine 100-Prozent Erteilungsquote. Für sämtliche Einreichungen wurde nach Abschluss der Prüfung auch Patentschutz erteilt. Es ist somit davon auszugehen, dass auch all jene Länder, in denen Patentschutz beantrag, jedoch noch kein Patent erteilt wurde, der Schutz letztendlich gewährt wird. Dies betrifft in erster Linie die neue Generation IQP-2.



Patentanmeldungen auf nationaler Ebene können bis zur Erteilung des Patents zum Teil sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Der Schutz beginnt mit dem Datum der Patenteinreichung und läuft für eine Dauer von 20 Jahren.



Über die iQ Power Technologie Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika Innovation Award" ausgezeichnet und errang 2017 als Gewinner einen ersten Platz bei den GreenTec Awards. - Mehr unter: www.iqpower.com



