Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waldfischbach-Burgalben (pta029/24.08.2017/13:00) - Die Gesellschaft gibt bekannt, dass sie vom zuständigen Registergericht Hanau mit Schreiben vom 22.08.2017 darüber informiert wurde, dass Herr Carsten Michael Siegemund mit Wirkung vom 17.08.2017 gemäß § 30 SEAG zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt wurde.



(Ende)



Aussender: Hoffmann AHG SE Adresse: Am Sonnenhang 26, 67714 Waldfischbach-Burgalben Land: Deutschland Ansprechpartner: Michael Kaps E-Mail: kapsmichael@t-online.de



ISIN(s): DE000A1C8113 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1503572400903



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 24, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)