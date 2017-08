Wien - Céline Dufétel fungiert ab Dezember dieses Jahres als Vice President von T. Rowe Price, wie der Asset Manager bekannt gegeben hat, so die Experten von "FONDS professionell".Im ersten Quartal 2018 solle Dufétel dann die Position als Chief Financial Officer (CFO) übernehmen. Dufétel stoße von Neuberger Berman, wo sie Managing Director gewesen sei, zu T. Rowe Price. Zuvor sei sie Partnerin und Head beim nordamerikanischen Asset Manager McKinsey & Company gewesen. Sie werde damit die Nachfolge von Ken Moreland antreten, der nach fast 14 Jahren bei T. Rowe Price in Rente gehen werde.

Den vollständigen Artikel lesen ...