IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex meldet Ergebnisse des 2. Quartals: Produktion steigt kontinuierlich

Toronto (Ontario), 24. August 2017. Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FSE: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) meldete heute einen Nettogewinn in Höhe von 450.463 Dollar für das zweite Quartal 2017, der auf die weiterhin starken Ergebnisse des zu 50 Prozent unternehmenseigenen Joint-Venture-Unternehmens Horzum AS (das JV-Unternehmen) in der Türkei zurückzuführen ist. Bei allen Dollarbeträgen handelt es sich um Kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Die untestierten Finanzausweise für das zweite Quartal 2017 sowie die entsprechende Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis) stehen unter SEDAR.com sowie auf der Website von Pasinex zur Verfügung, wo auch die Finanzergebnisse von Pasinex und des JV-Unternehmens angegeben sind. Die positiven Finanzergebnisse von Pasinex sind auf die starken Finanzergebnisse des JV-Unternehmens zurückzuführen. Nachfolgend finden Sie einen Bericht über die Finanzergebnisse des JV-Unternehmens, gefolgt von einem Bericht über die Finanzergebnisse von Pasinex.

Höhepunkte der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2017

(1) Finanzergebnisse des zu 50 % unternehmenseigenen JV-Unternehmens Horzum AS

- Im zweiten Quartal 2017 produzierte das JV-Unternehmen, das die Zinkmine Pinargozu in der Türkei besitzt, 14.518 Tonnen (Nassgewicht) an direkt verschiffbarem Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 34,3 Prozent Zink. Im zweiten Quartal 2017 belief sich die Minenproduktion auf etwa 160 Tonnen pro Tag - eine Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2017. - Der Umsatzerlös bei 100 Prozent belief sich auf 4,2 Millionen Dollar, was 8.767 verkauften Tonnen (Nassgewicht) entspricht. Im zweiten Quartal wurden etwa 6.000 Tonnen Erz aufgehaldet, um den Transport einer großen Schiffsladung zu ermöglichen, die für das dritte Quartal geplant ist. Diese Produktion wird sich im Umsatz des dritten Quartals widerspiegeln. - In Abbildung 1 weiter unten ist die Entwicklung der Produktion in den vergangenen sechs Quartalen zu sehen. Die Produktion der Mine Pinargozu ist in jedem dieser Quartale kontinuierlich gestiegen, was größtenteils auf einen neuen dritten Stollen zurückzuführen ist, der im August 2016 hinzugefügt wurde. - Im zweiten Quartal 2017 beliefen sich die Gesamtkosten für das JV-Unternehmen bei 100 Prozent auf 1,9 Millionen Dollar (etwa 190 Dollar pro abgebaute Tonne). Diese Kosten beinhalteten sämtliche Abbau-, Verwaltungs- und Explorationskosten dieses Quartals. - Im zweiten Quartal 2017 belief sich der Nettoprofit (vor Steuerabzug) bei 100 Prozent auf 3,6 Millionen Dollar, was einer Marge von über 50 Prozent (vor Steuerabzug) entspricht.

(2) Finanzergebnisse von Pasinex

- Infolge des erzielten Profits durch das JV-Unternehmen verzeichnete Pasinex bei seiner Gewinn- und Verlustrechnung für das zweite Quartal 2017 einen Beteiligungsertrag von 0,9 Millionen Dollar. - Der Beteiligungsertrag führte nach Abzug der Betriebsausgaben in Höhe von 491.959 Dollar zu einem Nettoüberschuss von 450.463 Dollar (0,00 Dollar pro Aktie) im zweiten Quartal 2017. - Am Ende des zweiten Quartals stiegen die gesamten Aktiva auf 6,8 Millionen - gegenüber 5,3 Millionen am dem Ende des ersten Quartals 2017. Diese Steigerung ist auf den Beteiligungsertrag und den Erhalt von Bareinnahmen in Höhe von 1,0 Millionen Dollar durch die Ausübung von Warrants zurückzuführen. Nach dem 30. Juni 2017 wurden zusätzliche 321.534 Dollar an Bareinnahmen durch die Ausübung der restlichen Warrants verzeichnet. Die gesamten Verbindlichkeiten reduzierten sich auf 252.002 Dollar - gegenüber 282.818 Dollar am Ende des Jahres 2016. - Das JV-Unternehmen hat eine Dividende von zwei Millionen US-Dollar an die Partner beschlossen, wovon zum 30. Juni 2017 eine Million US-Dollar an Pasinex ausstand.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40699/Pasinex Reports Second Quarter Results FINAL_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Produktion der Mine Pinargozu zwischen 1. Quartal 2016 und Ende des 2. Quartals 2017

CEO Steve Williams sagte: Die Quartalsergebnisse von Pasinex sind angesichts der starken Ergebnisse des JV-Unternehmens Horzum AS in der Türkei nach wie vor beeindruckend. Pinargozu setzt seinen Aufwärtstrend bei der Produktion fort und steigert auch die Gewinnmargen. Diese Performance sowie ein starker Zinkpreis führten zu einer Steigerung unseres Aktienkurses, was die Ausübung unserer restlichen Warrants und die Stärkung unserer Finanzposition ermöglichte.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) ist ein Metallunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist. Im Rahmen seines DSO-Programms beliefert Horzum AS Zinkschmelzen und Zinkverarbeitungsanlagen direkt mit Material vom Projektstandort in der Türkei aus. Das Unternehmen hat ein starkes technisches Führungsteam mit jahrelanger Erfahrung in der Mineralexploration und Minenerschließung. Pasinex hat sich zum Ziel gesetzt, über den Erwerb großer Grundflächen in der produktiven CRD-Region in der Türkei ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Die Mine Pinargozu wird im Rahmen des 50/50-Joint Ventures Horzum Arama Isletme AS (Horzum AS) zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben. Akmetal AS ist einer der größten Konzerne in Familienbesitz in der Türkei, dem der ehemalige Zinkproduktionsbetrieb Horzum im näheren Umfeld gehört.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors: PASINEX RESOURCES LTD.

Steve Williams

Steve Williams President/CEO Tel: 416.861.9659 E-Mail: info@pasinex.com Cathy Hume CHF Investor Relations Tel: 416.868.1079 ext. 231 E-Mail: cathy@chfir.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

