Mitte August verkaufte Frank Asbeck Anteile an der insolventen Solarworld AG. Zwei Tage später wird ein negatives Gerichtsurteil publik. Verletzte der Solarworld-Chef Insiderpflichten? Die Finanzaufsicht prüft das jetzt.

Am 14. und 15. August veräußerte Solarworld-Chef Frank Asbeck große Teile seines Aktienpakets an der insolventen Aktiengesellschaft. Der Wert der Transaktionen: rund 1,3 Millionen Euro. Das Brisante dabei: Der Gründer von Europas einst größtem Photovoltaikkonzern verkaufte die Aktien, just kurz bevor ein negatives Gerichtsurteil gegen Solarworld in den USA publik wurde.

Am 16. August verurteile ein US-Gericht eine Solarworld-Tochter in zweiter Instanz dazu, fast 800 Millionen Dollar Schadensersatz wegen gebrochener Vereinbarungen an den amerikanischen Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor zu zahlen. Nach Informationen des Handelsblatts prüft die Bundesanstalt für ...

