Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Changzhou National Hi-Tech District unterzeichnete mit Sumitomo Chemical am 16. August 2017 einen Vertrag über eine Projektinvestition.



Sumitomo Chemical ist einer von Japans führenden Herstellern von allgemeinen Chemikalien und gehört zur Sumitomo Group. Es ist das zweitgrößte Chemieunternehmen Japans und die Nummer 19 im internationalen Chemikalienmarkt. Die südkoreanischen Geschäftseinheit von Sumitomo Chemical, Dongwoo Fine-Chem, wurde 1991 gegründet und ist ein nationaler Marktführer im Bereich von Elektronikmaterialien sowie ein Pionier bei der Entwicklung von hochreinen Chemikalien, Ätzlösungen, Fotolacken, Farbfilmen und Polarisatoren, die bei der Herstellung von Halbleitern und Dünnfilmtransistor-Flüssigkristallanzeigen (TFT LCDs) benötigt werden.



Im Rahmen des Vertrages werden Sumitomo Chemical und Dongwoo Fine-Chem gemeinsam in der Changzhou Binjiang Economic Development Zone in eine Anlage für Elektronikmaterialien im Wert von US$ 150 Millionen investieren. Nach dem Abschluss der Bauphase und nach Aufnahme der Produktion wird die Anlage, deren Stammkapital US$ 50 Millionen beträgt, die Halbleiterhersteller im östlichen Teil Chinas mit erstklassigen hochreinen Reagenzien beliefern.



Eine nationales Engagement für Infrastruktur und die wichtige Lage im Yangtse Flussdelta machen den Changzhou National Hi-Tech District zum bevorzugten Standort von 1.641 ausländischen Unternehmen.



