FRANKFURT (Dow Jones)--Dank deutlich steigender Autoaktien hat sich der DAX am Donnerstag gut behauptet. Der deutsche Leitindex legte 0,1 Prozent zu auf 12.181 Punkte, wobei das Geschäft über weite Strecken ruhig war, bestimmt vom Warten auf die Zentralbank-Konferenz in Jackson Hole. Der MDAX verlor dagegen 0,7 Prozent, belastet von einem Kurseinbruch der Steinhoff-Aktie. Der TecDAX schloss 0,4 Prozent im Minus.

Besonders Daimler-Aktien gaben Gas, sie führten mit einem Plus von 1,4 Prozent die Gewinnerliste an. Laut einem Bericht des Manager Magazins plant der Konzern den Umbau in eine Holding-Struktur mit einer Verselbständigung der Bereiche. Am Markt hieß es, über solche Abspaltungen könnten Werte gehoben werden, denn die Summe aller Teile sei dann vermutlich wertvoller als der derzeitige Gesamtkonzern.

VW legten um 0,8 Prozent zu. VW will künftig bei leichten Nutzfahrzeugen mit Fiat-Chrysler zusammenarbeiten. BMW schlossen sich mit einem Plus von 0,9 Prozent dem Korso der Autotitel an.

Steinhoff-Kurs knickt ein

Kräftig unter Druck gerieten die im MDAX notierten Steinhoff. Der Kurs brach über 10 Prozent ein. Wie das Manager Magazin berichtete, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen mitgeteilt, sie ermittle gegen ein Möbelunternehmen. Einen Namen hat sie nicht mitgeteilt.

Stada stiegen unterdessen weiter um 3 Prozent auf 80,34 Euro. Damit entfernte sich der Kurs weiter vom Übernahmepreis von 66,25 Euro. Die Stimmen im Markt waren geteilt. Auf der einen Seite wurde von Deckungskäufen derjenigen gesprochen, die auf ein Misslingen der Übernahme und fallende Kurse gesetzt hätten. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auch auf einen Bericht, nach dem der Hedgefonds Elliott seine Position auch nach der Übernahme weiter aufstocken wolle.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für Tele Columbus um 3,1 Prozent nach unten. Das operative Ergebnis verfehlte laut den Analysten von Equinet die Erwartungen. CTS Eventim gaben um 3,2 Prozent nach, nachdem neue Geschäftszahlen unter den Erwartungen blieben. Hugo Boss stiegen dagegen nach einer Kaufempfehlung um 2,4 Prozent, und Capital Stage gewannen nach ihren Geschäftszahlen 5,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 64,8 (Vortag: 65,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,51 (Vortag: 2,36) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.180,83 +0,05% +6,09% DAX-Future 12.179,50 0% +6,44% XDAX 12.183,02 +0,02% +6,43% MDAX 24.741,75 -0,71% +11,50% TecDAX 2.259,38 -0,37% +24,71% SDAX 11.344,59 -0,04% +19,17% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,80 -9 ===

August 24, 2017 11:49 ET (15:49 GMT)

