FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven wollen nach der Übernahme von Stada auch den Zugriff auf die Kasse des Arzneimittelherstellers. Wie Stada mitteilte, soll ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden. Das Management des MDAX-Konzerns werde nun mit Bain und Cinven darüber verhandeln. Den noch verbliebenen Aktionären, unter anderem auch dem US-Investor Paul Singer, soll ein Abfindungsangebot unterbreitet werden.

Die beiden Finanzinvestoren hatten bei der 5,4 Milliarden Euro schweren Übernahme von Stada vergangene Woche im zweiten Anlauf knapp die notwendige Schwelle von 63 Prozent übertroffen. Der Hedgefonds Elliott hat dabei seine Anteile offenbar nicht angedient. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgeht, hielt der Fonds von Singer zwei Tage nach Ablauf der Andienungsfrist weiterhin 9,6 Prozent an Stada.

An der Börse legte die Stada-Aktie in den vergangenen Tagen deutlich zu. Anleger setzen darauf, dass das Abfindungsangebot höher ausfällt als die 66,25 Euro je Aktie, die Bain und Cinven geboten hatten. Am Donnerstag beendete die Stada-Aktie den Handel bei 80,34 Euro.

August 24, 2017 12:48 ET (16:48 GMT)

