Wie schon vor knapp einem Monat vom Blauen Hufeisen im Artikel "Internet der Dinge" analysiert, ist Telit Communications eine Zukunftsaktie und besitzt das Potenzial im Zeitalter der Digitalisierung und von Industrie 4.0 stark zu wachsen. Doch in den letzten vier Wochen konnten wir das Gegenteil wahrnehmen. Die Aktie verlor im freien Fall im Monat August fast -65 Prozent.(Bildquelle: http://www.ariva.de/telit_communications-aktie)Doch was ist passiert?Wie bereits viele Börsianer und Spekunauten wissen dürften, hatte Telit Gründer Oozi Cats seine Position als CEO niedergelegt. In der Pressemitteilung von Telit Communications heißt es:"Oozi Cats has resigned from the Board and his employment with immediate effect. The independent review has found that the evidence shows that an indictment was issued against Oozi Cats in the US and that this fact was knowingly with held from advisers"....

