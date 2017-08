Bain und Cinven hatten zuletzt die Mehrheit an Stada übernommen. Nun planen die beiden Finanzinvestoren den Ausbau ihrer Kontrolle - dafür soll nun über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verhandelt werden.

Nach der Übernahme der Mehrheit an Stada wollen die Finanzinvestoren Bain und Cinven die Kontrolle über den hessischen Pharmakonzern vergrößern. Diese seien an das Unternehmen herangetreten, um über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu verhandeln, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der Stada-Vorstand habe ...

