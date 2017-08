Heidelberg (ots) - Gemessen an den Fehlern und Versäumnissen, die lange in der Integrationspolitik gemacht wurden, ist das ein fast schon erstaunlicher Befund. Warum wird diese Erfolgsgeschichte dann so wenig wahrgenommen? Vielleicht, weil negative Fälle zwangsläufig mehr Aufmerksamkeit erzielen als positive: Ein Muslim, der einen Anschlag plant, wird mehr wahrgenommen als einer, der keinen Anschlag plant. Der globale islamistische Terror verstärkt diesen Effekt noch - und im übrigen auch Populisten, die nur allzu gerne pauschalisieren. Darin liegt denn auch der Wert solcher Studien: Sie differenzieren und nehmen das gesamte Bild in den Blick.



OTS: Rhein-Neckar-Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66730.rss2



Pressekontakt: Rhein-Neckar-Zeitung Dr. Klaus Welzel Telefon: +49 (06221) 519-5011