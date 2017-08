Ravensburg (ots) - Ist Deutschland auf dem Weg zum Big-Brother-Staat? Die Empörung von Datenschützern, SPD, Opposition und FDP über den Test mit Gesichtserkennungssoftware am Berliner Südkreuz könnte dies befürchten lassen.



Die Warnungen wirken übertrieben. Bei Einsatz dieser Videotechnik geht es nicht darum, Unbescholtene zu durchleuchten, sondern um die Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus. Dass beim Pilotprojekt offenbar eine Panne passierte, die Transponder der Testpersonen mehr Signale senden als notwendig, ist dennoch ein ärgerlicher und unnötiger Fehler. Das Misstrauen ist groß, daher ist äußerste Sorgfalt geboten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sollte nicht den Eindruck erwecken, die Bedenken auf die leichte Schulter zu nehmen. Gleichwohl gilt: Besteht die Software die Prüfung und kann verdächtige Personen in Menschenmengen verlässlich aufspüren, sollte sie auch eingesetzt werden. Bei allem Unbehagen wäre es unverantwortlich, das Instrument nicht zu nutzen, wenn Terroristen und Verbrecher gefunden und Menschenleben gerettet werden könnten.



OTS: Schwäbische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102275 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102275.rss2



Pressekontakt: Schwäbische Zeitung Redaktion Telefon: 0751/2955 1500 redaktion@schwaebische-zeitung.de