VANCOUVER, British Columbia (Kanada), 25. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- PayByPhone, der weltweite Marktführer im Bereich mobiler Park-Zahlungssysteme, verkündete heute, dass Francis Dupuis mit Wirkung zum 23. August 2017 zum President und Chief Executive Officer ernannt wurde. Der ehemalige President und CEO, Kush Parikh, ist nach erfolgreichen 3,5 Jahren von der Funktion zurückgetreten. Während seiner Zeit bei PayByPhone hat Parikh das Unternehmen rentabel gemacht, einen starken Fokus auf die Endkunden gelegt, und er war entscheidend am Verkauf an Volkswagen Financial Services beteiligt.





"Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Softwarebranche und einem tiefgehenden Produkthintergrund ist Francis genau die Art von Führungskraft, die wir benötigen, um im Parkmarkt auf internationaler Ebene weiter zu wachsen und Innovationen zu liefern", erklärt Stefan Imme, Leiter des Bereichs M&A und Beteiligungsmanagement bei der Volkswagen Financial Services AG.

Francis Dupuis ist ein langjähriges Mitglied des Führungsteams von PayByPhone und übernimmt die Zügel nun in einer für das Unternehmen entscheidenden Phase. Durch die vor kurzem erfolgte Übernahme von PayByPhone durch die Volkswagen Financial Services AG erhält PayByPhone einen hervorragenden Zugang zur Automobil-Branche - genau zu der Zeit, in der Initiativen zu "Smart Parking" und "Smart City" auf dem Vormarsch sind.

"Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, unsere Erfolgsgeschichte der Innovation fortzuführen und die Transformation der Parkbranche voranzutreiben", sagte Francis Dupuis. "Wir sind bestens darauf vorbereitet, das wahre Potenzial des Unternehmens zu entfalten."

ÜBER PAYBYPHONE

PayByPhone gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen für mobile Zahlungen und verarbeitet jährlich Zahlungen in Höhe von 325 Mio. USD. Durch die Anwendungen des Unternehmens für das mobile Internet, Smartphones und Smartwatches sorgt PayByPhone dafür, dass Millionen von Kunden einfach und sicher ihre Parkgebühren zahlen können - ohne die Mühen, sich irgendwo anzustellen, Kleingeld mitzunehmen oder teure Bußgelder zu riskieren.

