Mehrere Großbanken rechnen mit einer Trendwende am Aktienmarkt.

Die Großbanken HSBC, Citigroup und Morgan Stanley warnen vor einer deutlichen Trendwende am Aktienmarkt. Bloomberg berichtet, dass die Analysen der Banken ergeben hätten, dass der lange Aufwärtszyklus schon bald beendet sein könnte. Als Grund geben die Banken an, dass sich die Kurse von den realen Entwicklungen bei den Unternehmen und in anderen Anlageklassen abgekoppelt hätten. Sicheres Indiz für die Diskrepanz sei die Tatsache, dass Anleger Unternehmen, die sehr gute Zahlen vorgelegt hätten, nicht belohnen würden. Oxford Economics verweist darauf, dass der Wert der Güter nach Abzug der Produktionskosten gesunken sei - ein Indiz, dass weitere Steigerungen der Profitabilität nur schwer zu erreichen seien.

