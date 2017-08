Operativ läuft es bei Publity blendend. Bei dem Immobilienkonzern aus Leipzig ist alles auf Wachstum getrimmt. Das zeigen die endgültigen Halbjahreszahlen. So hat das Unternehmen die Einnahmen, das verwaltete Portfolio und die Ergebnisse in den ersten sechs Monaten deutlich erhöht. So legte der Umsatz um 11% auf 12,9 Mio. Euro zu. Der Jahresüberschuss wurde überproportional um 31% auf 5,5 Mio. Euro gesteigert. Je einzelner Aktie macht das einen Gewinn von 0,91 Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 27% auf 8,1 Mio. Euro. Publity steht mit einer Eigenkapitalquote von 49% mehr als solide da. Die Assets under Management wurden, wie jüngst vermeldet, auf 4 Mrd. Euro gesteigert. Zum Jahresende ...

